Dolar/TL haftaya değer kazanarak başladı. Kur, pazartesi sabahı yüzde 0,3 artışla 39,9830 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürüyor

Cuma gününü yüzde 0,1 yükselişle 39,8473 seviyesinden kapatan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de yukarı yönlü başladı. Saat 10.05 itibarıyla kur, 40 sınırına yaklaşarak 39,9830’dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 47,0080’den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 54,5080 seviyesinden alıcı buluyor. Dolar endeksi ise 97,2 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar Trump etkisini fiyatlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, BRICS ülkeleriyle yakınlaşan ülkelere yüzde 10 tarife uygulanacağı yönündeki açıklamaları, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Analistler, korumacı politikaların etkileriyle doların gelişen ülke para birimleri karşısında güçlü kalabileceğine dikkat çekiyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satış verileri ile Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

Ekonomistler, dolar/TL’de psikolojik 40 seviyesinin kısa vadede önemli bir direnç olarak izleneceğini belirtiyor.