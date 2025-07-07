Adana’da kaçak sigara üretiminde kullanılan 5 milyon 87 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak ürün taşıyan şüpheli tutuklandı.

Sarıçam’da kaçak yüklü kamyonet durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak makaron taşıdığı belirlenen bir kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 5 milyon 87 bin adet tütünle doldurulmuş makaron bulundu. Ele geçirilen ürünlerin yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirildi.

Şüpheli tutuklandı, operasyon anı kaydedildi

Araç sürücüsü M.E.T., olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kamerası tarafından kaydedilen operasyon anı, emniyet tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, kaçak tütün ve makaron ticaretine karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.