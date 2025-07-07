Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,34 değer kaybıyla 10.137,91 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 137,84 puanlık azalış kaydetti.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 yükselişle 10.275,75 puandan tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya küresel piyasalardaki negatif hava paralelinde düşüşle girildi.

Bankacılık ve iletişim en çok kaybettirenler arasında

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi ise yüzde 1,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında güne pozitif başlayan tek grup yüzde 0,69 ile spor olurken, en fazla kayıp yüzde 1,70 ile iletişim hisselerinde görüldü.

Küresel risk algısı Borsa İstanbul’u da etkiledi

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari gerilimlerin artabileceği yönündeki endişelerle risk iştahı gerilemiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife açıklamaları, dünya genelinde borsalar üzerinde baskı yaratıyor.

Bu durum, Borsa İstanbul’da da satış eğiliminin öne çıkmasına neden oldu.

Gözler veri akışında ve teknik seviyelerde

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puan seviyeleri destek; 10.300 ve 10.400 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.