Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem günü, ABD’nin yeniden sertleşen ticaret politikaları ve artan belirsizliklerle satış baskısı altında başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, 9 Temmuz’da sona erecek tarife ertelemesi öncesi ticaret ortaklarına yeni gümrük vergileri uygulayacağı yönündeki açıklamaları, yatırımcı güvenini sarsıyor.

Tarife mektupları yolda, yatırımcı temkinli

Trump’ın, ticaret ortağı ülkelere tarife kararlarını mektupla ileteceğini ve 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe koyacağını duyurması, piyasaları tedirgin etti. BRICS ülkeleriyle yakın ilişki kuran ülkelere yüzde 10 oranında ek tarife uygulanacağı yönündeki mesajlar da belirsizliği artırdı.

Bu gelişmeler, küresel risk iştahını azaltırken, piyasalarda yeni haftaya zayıf başlangıç yapıldı. Analistler, şirket karlılıklarında baskı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayla birlikte yatırımcıların yeniden “güvenli liman” arayışına girdiğini belirtiyor.

Fed belirsizliği sürüyor, tahvil faizleri baskılanıyor

ABD’de geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verileri, Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentileri zayıflattı. Para piyasalarında eylül ayında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 88’den yüzde 66’ya geriledi. Bu tablo, tahvil faizlerini yatay seyre zorladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33 seviyelerinde dengeleniyor.

Altın gerilerken petrol arzı artırılıyor

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 yükselerek 3.337 dolara kadar çıksa da haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,9 düşüşle 3.307 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan OPEC+ grubundaki 8 ülkenin ağustos ayında petrol üretimini günlük 548 bin varil artırma kararı sonrası Brent petrol, yüzde 0,43 düşüşle 67,6 dolara geriledi.

Avrupa borsaları baskı altında kaldı

Trump’ın Avrupa Birliği ile hâlâ bir ticaret anlaşmasına varılamadığına dikkat çeken açıklamaları ve Çin-AB arasındaki diplomatik gerilim, Avrupa borsalarında da satışları beraberinde getirdi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, Almanya DAX yüzde 0,75, Fransa CAC 40 yüzde 0,75 ve İtalya MIB 30 yüzde 0,80 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları güne negatif açılışla başladı.

Asya’da tarifelere dair açıklamalar satış getirdi

Asya borsalarında da benzer şekilde satıcılı seyir hakim. Trump’ın Japonya’ya yönelik “yüzde 30 ila 35 arasında tarife” uygulanabileceğini belirtmesi ve BRICS’e uyum gösteren ülkelere sert çıkışı, bölge borsalarını baskıladı.

Japonya Nikkei 225 yüzde 0,5, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,5, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşerken, Güney Kore Kospi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde gözler hazine verisinde

Cuma gününü pozitif kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,46 artışla 10.275 puandan kapanırken, dolar/TL haftaya 39,92 seviyesinden başladı.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi perakende satış ve yatırımcı güveni endeksleri takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs sanayi üretimi

09.00 İngiltere, haziran konut fiyat endeksi

11.30 Euro Bölgesi, temmuz Sentix yatırımcı güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mayıs perakende satışlar

17.30 Türkiye, haziran hazine nakit dengesi