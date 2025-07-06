İsrail ordusu, haziran ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit kentinde ve çevresindeki belde ile köylerde Filistinlilere yönelik 296 ayrı hak ihlali gerçekleştirdi. Selfit Valiliği tarafından yayımlanan raporda, söz konusu ihlallerin büyük bölümü baskınlar, kontrol noktaları ve gözaltılardan oluştu.

Ev ve tesislere 64 baskın düzenlendi

Rapora göre İsrail askerleri bölgede 73 kez baskın düzenledi, 64 ev ve tesise zorla girdi. 32 askeri kontrol noktası kuruldu, bazı yerleşim alanlarının girişi 31 kez barikatlarla kapatıldı. Bu durum, Filistinlilerin gündelik yaşamını ciddi şekilde kısıtladı.

Aynı dönemde en az 41 kişi gözaltına alındı. Bazı kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca İsrail askerleri 5 kez doğrudan fiziksel saldırıda bulundu.

C bölgesinde araçlara el konuldu

Raporda, İsrail askerlerinin Selfit’in C bölgesinde çalışan Filistinlilere ait 4 araca el koyduğu belirtildi. Bu uygulamanın, Filistinlilerin kendi arazilerine erişimini engelleme amacı taşıdığı ve uzun vadede yasa dışı yerleşim alanlarını genişletmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Tarım alanları tahrip edildi, zeytin ağaçları söküldü

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım arazilerine ve mülklerine yönelik 23 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu saldırılar arasında ürün yakma, araçlara taş atma, mal çalma ve tarım arazilerini tahrip etme gibi eylemler yer aldı.

Sarta ve Deir Ballut kasabalarında toplam 150 zeytin ağacının söküldüğü, yaklaşık 30 dönüm arazinin yerleşim projeleri uğruna yok edildiği belirtildi.

İsrail saldırıları Gazze ile eş zamanlı arttı

Raporda, Batı Şeria’daki ihlallerin, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak artırıldığına dikkat çekildi. İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilerle birlikte Selfit başta olmak üzere Doğu Kudüs dahil birçok bölgede sistematik baskılar yürüttüğü ifade edildi.

Batı Şeria’da bilanço ağırlaşıyor

Filistinli kaynaklara göre, işgal altındaki Batı Şeria’da bugüne kadar en az 989 kişi İsrail güçlerinin saldırılarında hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 bin kişi yaralanırken, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze’de durum çok daha ağır

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarında ise çoğunluğu kadın ve çocuk olan 193 binden fazla kişi öldü veya yaralandı. 11 binden fazla Filistinli ise hâlâ kayıp.