Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan büyük bir dal, meydanda yürüyen üç kişinin üzerine düştü. Yaralanan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesiyle olay yerinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi’ndeki Çınarlık Meydanı’nda meydana geldi. Bir çınar ağacının ana gövdesinden kopan büyük dal, altında bulunan üç kişiyi yaraladı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalın altında sıkışan yaralılar, Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan üç kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Alan güvenliğe alındı

Ekipler, çınarın bulunduğu alana şerit çekerek vatandaşların girişini engelledi. Ağacın diğer dallarında da risk olup olmadığı konusunda belediye ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.