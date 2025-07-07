ABD'nin başkenti Washington'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesi Filistin destekçileri Beyaz Saray önünde protesto düzenledi.

Filistin bayrakları ve "Netanyahu aranıyor" pankartları

Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "İsrail’i silahlandırmayı durdurun", "Çok yaşa Filistin", "Netanyahu aranıyor" yazılı pankartlarla dikkat çekti. Grup, sık sık “Özgür Filistin” sloganları attı.

Gösteride mahkum kostümü giyen bir katılımcı ise Netanyahu maskesi takarak simgesel bir protestoya imza attı.

ABD’nin desteği hedefte

Protestocular, ABD'nin İsrail'e verdiği askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını talep etti. Özellikle Gazze’deki son gelişmeler sonrası artan tepkiler, Netanyahu’nun ABD ziyaretiyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

Trump ve Netanyahu bir kez daha bir araya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ikinci döneminde Netanyahu ile üçüncü kez Beyaz Saray’da görüşecek.

İki liderin gündeminde Gazze’deki ateşkes süreci ve İran’la yaşanan gerilim bulunuyor. Haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen ortak saldırının ardından bu buluşmanın "zafer turu" havasında geçmesi bekleniyor.

Trump, Gazze’de bu hafta içinde bir ateşkes sağlanabileceğine dair umutlu mesajlar verirken, görüşmenin bölgedeki diplomatik süreci de şekillendirmesi öngörülüyor.