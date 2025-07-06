644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son günü, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda başladı. Sabah saatlerinde minik-1 boy güreşleriyle başlayan organizasyonda, gün boyunca tüm boylarda 16’şar pehlivan kol bağlayacak.

Baş boyunda ise çeyrek final müsabakalarıyla heyecan tavan yapacak. Güreşseverlerin sabırsızlıkla beklediği başpehlivanlık güreşlerinde sadece sekiz isim kaldı.

Son sekiz başpehlivan sahaya çıkıyor

Üçüncü tur karşılaşmalarının ardından çeyrek finale kalan başpehlivanlar şunlar:

Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz.

Öğle saatlerinde başlayacak olan çeyrek finallerde kazananlar, yarı finale yükselerek altın kemer yolunda bir adım daha atacak.

Zeybek altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, bu yıl da final hedefiyle sahaya çıkıyor. Altın kemeri üst üste üçüncü kez kazanması halinde, kemerin daimi sahibi olacak. Bu nedenle Zeybek’in performansı, izleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında.

Zeybek’in yanı sıra, geçmiş yılların şampiyonları İsmail Balaban ve Orhan Okulu da iddialı isimler olarak öne çıkıyor.

Güreş ağalığı ihalesi yapılacak

Kırkpınar’ın geleneksel unsurlarından biri olan güreş ağalığı ihalesi de bugün gerçekleştirilecek. 2025 yılı güreş ağalığını üstlenecek isim, açık artırma ile belirlenecek.

Kapanış final güreşiyle yapılacak

Tarihi organizasyon, başpehlivanlık finali ve ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşseverler, yılın en prestijli unvanı için yapılacak final güreşini heyecanla bekliyor.