DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru yola çıktı.

Heyet hareket etti açıklaması partiden geldi

Ziyaretle ilgili bilgi DEM Parti tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan İmralı heyetinin, Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla İmralı Adası’na doğru hareket ettiği belirtildi.

Görüşmenin amacı ve içeriği paylaşılmadı

Parti yetkilileri görüşmenin içeriğine ve detaylarına dair herhangi bir açıklama yapmazken, ziyaretin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi. Görüşmenin amacı hakkında ise kamuoyuna henüz net bir bilgi sunulmuş değil.

Geçmişte de benzer heyetler ziyaret etmişti

İmralı Adası, PKK’nın kurucu ismi Abdullah Öcalan’ın cezaevi olarak tutulduğu yer olması nedeniyle geçmişte de benzer siyasi ziyaretlerle gündeme gelmişti. Bu tür ziyaretler, çözüm süreci döneminde de sık sık kamuoyunun takibinde olmuştu.