Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvan parkında bulunan aslan, sabaha karşı kafesinden kaçarak bir kişiye saldırdı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri bölgede alarma geçti.

Aslan tarlada çalışan vatandaşı yaraladı

Olay Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu yakınında bulunan özel bir hayvan parkında meydana geldi. "Zeus" isimli erkek aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafesinden kaçtı. Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısına uğrayarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Kır’ın tedavisi sürüyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Kaçış sonrası bölgede büyük panik yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri hayvan parkının çevresini güvenlik çemberine aldı. Vatandaşların bölgeye yaklaşmaması için uyarılar yapılırken, giriş çıkışlar kontrollü şekilde durduruldu. Ekipler, ormanlık alana kaçtığı tespit edilen aslanı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam: Kaçış nedeni araştırılıyor

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, aslanın kafesinden nasıl çıktığının henüz netlik kazanmadığını söyledi. Karataş, "Ekiplerimiz sahada. Ormana doğru kaçan aslanın en kısa sürede yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Görgü tanığı o anları cep telefonuyla kaydetti

Kaçan aslanı görüntüleyen mahalle sakini Bilal Faruk Zeybek, saat 03.30 sıralarında duyduğu siren sesleri üzerine dışarı çıktığını söyledi. Polis ekiplerinden aslanın kaçtığını öğrendiğini belirten Zeybek, evlerinin yakınındaki otluk alanda yatan aslanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. “Aslanı görünce şok oldum, çok korktum” dedi.

Parkta 30’dan fazla aslan var

Olayın ardından parkta bulunan diğer hayvanların durumu da mercek altına alındı. Aynı alanda 30’dan fazla aslan bulunduğu, kaçan aslanın dışındaki tüm hayvanların kafeslerinde olduğu bildirildi. Soruşturma ise çok yönlü şekilde sürdürülüyor.