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Camilerde Sela okunmaya başladı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Camilerde Sela okunmaya başladı

Afrin operasyonu sonrası camilerden de Sela sesleri yükselmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı açıklamada “Camilerimizde Fetih Suresi okunacak” dedi.

Afrin operasyonu sonrası camilerden de Sela sesleri yükselmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı açıklamada “Camilerimizde Fetih Suresi okunacak” dedi.

CAMİLERDE SELA SESLERİ

Afrin'e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı' ile birlikte camilerde Sela sesleri yükselmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da operasyon sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FETİH SURESİ OKUNACAK

“Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanlarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim”.


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