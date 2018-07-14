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Call of Duty: Black Ops 4 açık beta tarihleri ne zaman
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Call of Duty: Black Ops 4 açık beta tarihleri ne zaman

Activision'un bu sene çıkaracağı Call of duty oyunu olan Black Ops 4'ün beta tarihleri açıklandı.

PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında sadece Call of Duty: Black Ops 4'ü ön sipariş yapanlar multipalyer betasına katılabilecek. Oyunun PC'deki betası ise herkese açık olacak. Ancak oyunu buradan ön sipariş yapanlar betaya erken erişim hakkı kazanacak.

İşte Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer beta tarihleri:

PlayStation 4 Özel

Başlangıç: 3 Ağustos 20:00
Bitiş: 6 Ağustos 20:00

PlayStation 4 ve Xbox One

Başlangıç: 10 Ağustos 20:00
Bitiş: 13 Ağustos 20:00

PC Beta Erken Erişim

Başlangıç: 10 Ağustos 20:00

PC Açık Beta

Başlangıç: 11 Ağustos 20:00
Bitiş: 13 Ağustos 20:00

Black Ops 4'ün Multiplayer betasında altı harita ve Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Search & Destroy ve Control oyun modları bunulacak.

Ayrıca Eylül ayında battle royale modu Blackout betası düzenlenecek. Blackout betası ilk olarak PlayStation 4'te başlayacak.

Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.


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