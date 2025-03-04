Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevinden Alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Köseler'in, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma, örgüt üyeliği ve yardım etme" suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi. Bu gelişme, Beykoz’da siyasi gündemin en önemli konularından biri haline geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in, 4 Mart 2025 tarihli Beykoz Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, Köseler’in Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Belediye başkanı hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar, sürecin uzun süredir devam ettiğini gösteriyor. Savcılık, belediye bünyesindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığına dair güçlü delillere ulaşıldığını öne sürdü. Köseler’in, belediye kaynaklarını belirli kişi ve kurumlara yönlendirdiği ve bazı ihalelerin yasal prosedürlere uygun yapılmadığı iddia edildi.

Savcılık, suçlamaların yalnızca ihale usulsüzlüğü ile sınırlı olmadığını belirtti. Köseler’in, suç örgütü kurduğu ve kamu kaynaklarını yasa dışı yollarla belirli çevrelere aktardığı yönünde güçlü şüpheler bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında, belediye çalışanları da dahil olmak üzere birçok kişinin ifadelerine başvuruldu.

GÖREVDEN ALINMASI GEÇİCİ Mİ ?

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Köseler’in görevden uzaklaştırılmasının geçici bir tedbir olduğu vurgulandı. Ancak hukuki sürecin ilerleyişine göre bu kararın kalıcı hale gelip gelmeyeceği netleşecek. Eğer Köseler suçlu bulunursa, yerine atanacak yeni bir isim gündeme gelebilir.

Bu süreçte Beykoz Belediyesi’nin nasıl yönetileceği de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimde aksaklık yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını duyurdu. Yeni bir başkan vekili atanarak belediyenin işleyişinin kesintisiz devam etmesi sağlanacak.

SİYASİ VE HUKUKİ YANSIMALARI

Alaattin Köseler’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Muhalefet partileri, olayın yargı sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savunurken, bazı kesimler kararın siyasi olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Köseler’in avukatları ise, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve tüm iddiaların hukuki süreç içerisinde çürütüleceğini belirtti. Avukatları, belediye başkanının yaptığı tüm işlemlerin yasal çerçevede gerçekleştiğini ve herhangi bir yasa dışı faaliyetin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Soruşturmanın seyrine bağlı olarak Köseler’in itiraz hakkını kullanarak görevine geri dönme ihtimali de bulunuyor. Ancak mahkemenin ilerleyen süreçte vereceği karar, bu ihtimali şekillendirecek.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Beykoz halkı, belediyede yaşanan bu gelişmelerin hizmetlere nasıl yansıyacağını merak ediyor. Belediye yönetimi, projelerin ve hizmetlerin aksamaması için gereken adımların atıldığını belirtirken, soruşturmanın sonucuna göre yeni bir seçim ya da atama ihtimali bulunuyor.

Bundan sonraki süreçte, Köseler’in avukatlarının yapacağı itirazlar, mahkemeden çıkacak kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın atacağı adımlar belirleyici olacak. Beykoz Belediyesi’nin yönetiminde nasıl bir yol izleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.