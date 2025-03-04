Gençler İçin Büyük Fırsat: İŞKUR’un İstihdam Programı Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde genç işsizliği azaltmak amacıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, program kapsamında 435 bin 825 başvurunun alındığını duyurdu. Hedef, dört yıl içinde 1 milyon gencin iş dünyasına kazandırılması. 2025 yılı sonuna kadar 200 bin öğrenciye iş imkânı sağlanması planlanıyor.

Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen bir iftar programında konuşan Işıkhan, gençlerin iş tecrübesi eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu vurguladı. İş dünyasına hazırlık sürecinde öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Bakan, İŞKUR Gençlik Programı’nın bu açığı kapatacağını ifade etti.

GENÇLER GÜNLÜK CEP HARÇLIĞI ALACAK

Bakan Işıkhan, programa katılan öğrencilerin eğitimlerine devam ederken aynı zamanda çalışabileceklerini belirtti. Öğrencilere günlük 1083 lira cep harçlığı ödeneceğini söyleyen Işıkhan, programın hem maddi destek sağlayacağını hem de iş tecrübesi kazanmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Öğrencilerin bu süreçte sadece maddi kazanç sağlamayacağını belirten Bakan, katılımcıların CV hazırlama, mülakat teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda eğitim alacağını ifade etti.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİYLE DESTEKLENİYOR

Programın en büyük avantajlarından biri de esnek çalışma saatlerine olanak sağlaması. Bakan Işıkhan, öğrencilerin akademik eğitimlerine zarar vermeden iş deneyimi kazanacaklarını ve farklı sektörlerde görev alabileceklerini söyledi. Ancak öğrencilerin ağır tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağını özellikle vurguladı.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK bursu alan öğrenciler bu programa başvurabilecek. Ancak, uzaktan eğitim ve açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler, bu istihdam programına dahil edilemeyecek.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Uzmanlar, İŞKUR’un başlattığı bu girişimin genç işsizliğini azaltmada kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. Özellikle mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde zorlanan gençler için bu programın önemli bir referans noktası olacağı düşünülüyor.

İş dünyasına adım atmadan önce gerekli becerileri kazanmanın büyük bir avantaj olduğunu söyleyen ekonomi uzmanları, programın sürdürülebilir olması halinde Türkiye’de iş gücüne katılım oranında önemli bir artış olacağını ifade ediyor.

İŞKUR yetkilileri, programa yönelik yoğun ilginin beklendiğini ve ilerleyen yıllarda bu tür projelerin genişletilerek devam ettirileceğini belirtti. Programın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, iş dünyasındaki önemli şirketler de gençlerin istihdam edilmesi konusunda iş birliği yapmaya hazırlanıyor.