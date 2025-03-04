ABD ve Ukrayna Arasındaki Askeri Yardım Krizi Derinleşiyor

ABD, Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımları aniden durdurduğunu duyurdu. Beyaz Saray yetkilileri, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen gergin görüşmenin ardından alındığını açıkladı. Görüşmenin beklenmedik bir şekilde sona ermesiyle Zelenski, ABD’den ayrılarak Avrupa’daki müttefiklerinin desteğini aramaya başladı. Ukrayna lideri, barış anlaşması talebiyle yetinmeyeceklerini ve ülkesinin savunma konusunda yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray’daki görüşmenin gerginliği, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların askıya alınmasına neden oldu. İsmi açıklanmayan üst düzey yetkililer, Trump’ın Ukrayna ile yaşanan bu diplomatik gerilim nedeniyle yardımları durdurma kararı aldığını belirtti. Bir Beyaz Saray yetkilisi, CNN’e yaptığı açıklamada, "Başkan, barışın öncelikli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Müttefiklerimizin de bu hedefe bağlı kalmasını bekliyoruz. Mevcut kriz çözülene kadar askeri yardımlar sağlanmayacak" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Beyaz Saray’daki görüşme sırasında yaşanan tartışma, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerdi. ABD yönetimi, Ukrayna’nın belirli talepler konusunda daha uyumlu olması gerektiğini savunurken, Zelenski ise ülkesinin bağımsız kararlar alma hakkını vurguladı. Trump, Ukrayna liderinden kamuoyu önünde özür beklediğini, ancak bu talebin karşılık bulmadığını ifade etti.

Yetkililer, bu gelişmelerin ardından pazartesi akşamı acil bir toplantı düzenlendiğini ve Ukrayna’ya yapılan tüm askeri yardımların durdurulması kararının alındığını belirtti. Pentagon kaynaklarına göre, askıya alma kararı Ukrayna’ya henüz ulaşmamış olan askeri teçhizatları da kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN’e verdiği bir röportajda Zelenski’nin yaşanan olaylar nedeniyle özür dilemesi gerektiğini savundu. Ancak Ukrayna lideri, herhangi bir yanlış anlaşılmaya neden olacak bir tutum içinde olmadığını ve özür dilemeyeceğini söyledi.

AVRUPA'NIN ROLÜ VE UKRAYNA'NIN YENİ STRATEJİSİ

ABD’nin bu ani kararı, Ukrayna’yı Avrupa ülkelerinden daha fazla destek almaya yöneltti. Zelenski, görüşmenin ardından Washington’dan ayrılarak Avrupa başkentlerinde diplomatik temaslarda bulunmaya başladı. Ukrayna, özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerden askeri ve ekonomik destek almanın yollarını arıyor.

ABD’nin yardımları durdurması, NATO içinde de yankı buldu. Bazı üye ülkeler, Ukrayna’nın güvenliğinin sadece ABD’nin insafına bırakılmaması gerektiğini savunarak, Avrupa’nın bu konuda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Trump yönetimi, bu kararın bir baskı unsuru olarak kullanıldığını ve Ukrayna ile ilişkilerin tamamen koparılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek ancak bazı prensiplerin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

GELECEKTE NE OLACAK?

Şu an için ABD’nin askeri yardımları tekrar başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, iki lider arasındaki tansiyonun düşmemesi halinde, Ukrayna’nın ABD’den bağımsız yeni güvenlik anlaşmaları yapmaya yönelebileceğini öngörüyor. Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya nasıl bir destek sağlayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.