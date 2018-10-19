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Bekir Bozdağ Andımız'ın dönmesine tepki gösterdi
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Bekir Bozdağ Andımız'ın dönmesine tepki gösterdi

Danıştay kararıyla ilkokullarda okutulmasına devam edilecek olan Andımız'a eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ, Danıştay'ın anayasayı çiğnediğini söyledi.

Öğrenci Andı tartışmaları 5 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. 2013 yılında kaldırılan Öğrenci Andı, 1933'ten bu yana okutuluyordu. Danıştay 8'inci Dairesi tarafından söz konusu kararın iptal edimesiyle Andımız, 8'inci sınıflara kadar yeniden her sabah ilk dersten önce okutulacak.

Danıştay'ın Andımız'ı kaldıran düzenlemeyi iptal etmesi AK Parti çevreleri tarafından tepkiyle karşılandı. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Andımız'ın geri getirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ, Danıştay'ın söz konusu kararı bozarak Anayasa'yı çiğnediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, hukuk devletidir. ‘İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denebtimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.

mustafa

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da Danıştay'ın kararına tepki gösterenler arasında yer aldı.

Şentop, “Danıştay eski “ideolojik” korumacılık günlerine mi dönüyor? Karar kadar gerekçesini de çok ilginç buldum. Danıştay kararının vahim tarafı şu: Hükümetin yıllar önceki bir eğitim politikası kararını (idari işlemi) değiştiremeyeceğini kabul etmek yıllardır tasfiyesi için mücadele ettiğimiz “vesayet”e teslim olmaktır” dedi.

ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!


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