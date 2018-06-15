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Bedelli askerlik seçimden sonra çıkabilir
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Bedelli askerlik seçimden sonra çıkabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bedelli askerlik masada' sözlerinin ardından rakiplerinden Muharrem İnce'den de bedelli askerliğe şartlı destek çıktı.

Bedelli askerlik meselesi çözüme kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bedelli askerlik gündemimizde" açıklamasının ardından 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan isimlerden Muharrem İnce'de bedelli askerliğe 'şartlı yeşil ışık' yaktı.

Yalova'da miting düzenleyen Muharrem İnce, bedelli askerlik bekleyenlerin yüzünü güldürdü. Bedelli askerlik hakkında net mesajlar veren İnce, 'bir kereye mahsus' olarak bedelli askerlik çıkarılabileceğini söyledi.

"BEDELLİYE SICAK BAKMIYORUM AMA..."

Daha önceki açıklamalarında ifade ettiği "bedelli askerliğe sıcak bakmıyorum" sözlerini yineleyen Muharrem İnce, "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız" dedi.

Muharrem İnce'nin Yalova mitinginde yaptığı açıklama şöyle: "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanıseçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkaracağız. Toplanan parayı 3'e böleceğiz. 3'te 1'ini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te 1'ini şehit ve gazi yakınlarına, 3'te 1'ini savunma sanayisine vereceğiz. Teklifim bu. Bedelli askerliği ancak böyle kabul ederim."


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEDELLİ GÜNDEMİMİZDE

Bayram namazı çıkışı konuşan Erdoğan ise bedelliyle ilgili son günlerdeki en net açıklamasını yaptı. Bedelli askerliğin gündemlerinde olduğunu belirten Erdoğan, toplumdaki beklentinin farkında olduğunu kaydederek düzenleme için seçim sonrasını işaret etti.


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