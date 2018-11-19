Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu

Bedelli askerlik celp dönemi ve yerleri açıklandı. Bedelli askerlik yasasından yararlanmak için 634 binden fazla kişi başvuru gerçekleştirdi. Binlerce asker adayının bedelli celp dönemi ve yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı beklenen tarihi bu sabah yaptı. Asker adayları Milli Savunma Bakanlığı ASAL adresine girerek celp dönemlerini ve yerlerini öğrenebilir.

Asker adaylarının sabırsızlıkla beklediği 21 günlük temel askeri eğitimin son aşaması belli oldu. 635 bine yakın mükellefin 21 gün görev yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk tarihleri belli oldu. Bedelliden yararlanacaklar e-devlet üzerinden sevk tarihlerini ve birliklerini öğrenebilir.

Bedelli askerler http://asal.msb.gov.tr/ adresinden celp ve sevk tarihlerini öğrenebilecekler.

Yükümlülerin durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecekleri vurgulanan açıklamada, temel eğitime sevk edilecek yükümlülerden yoklaması olmayanların yoklamalarını sevkleri öncesinde yapması gerektiği, yoklamasını yaptırmış olsalar bile rahatsızlığını beyan eden yükümlülerin muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere Askerlik Kanunu'nun 47'nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyeceği ve bu yükümlülerin kapsam dışı kalabilecekleri ifade edildi.

BEDELLİ ASKERLİĞE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak üzere başvuru yapanların sayısı merak ediliyor. Son yılların en yoğun başvurusunun yaşandığı bedelli askerlikte, son rakamlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı.

"Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:



AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.