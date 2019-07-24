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Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
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Gündem - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Geçen Sene 9 Güne Çıkartılan Bayram Tatili Bu Senede Akıllara Aynı Soruyu Getirdi. Bayram Tatili 9 Gün Olacak Mı?

Kurban Bayramı kaç gün olacağı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle tatile çıkma planı yapanların fazlasıyla merak ettiği sorular arasında olan bayramın kaç gün olacağı sorusuna Diyanet İşlerinden yanıt geldi.

 

Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da tatilin 9 güne çıkartılması beklenirken Turizmciler 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde kamuya idari izin verilmesini ve tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler.

 

Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri idari izin olursa Bayram tatili 9 güne uzayacak.

 

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü


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