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Batman şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Batman şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Batman'da terör örgütü PKK'nın Batman'da yola düşediği paylayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 8 kahraman asker düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türkiye, Batman'da şehit düşen 8 askerine ağlıyor. Terör örgütü PKK'nın Hasankeyf'te yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 8 kahraman asker için tören düzenlendi. 

Samsunlu şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için düzenlenen törene vatandaşlar ve devlet erkanı birlikte katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu şehit cenazesinde teröre bir kez daha lanet okundu. Şehidin nişanlısı kamuflaj giyerek katıldığı törende, "Hayallerimizi çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin ağabeyi Seyithan Göksu ise "Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim." dedi.

İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

ESKİŞEHİR'DE DE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.     

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.     

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi.     

Gök'ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.  


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