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Babel ile Belhanda arasında kavga
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Babel ile Belhanda arasında kavga

Galatasaray'da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Bu seferde Babel ile Belhanda'nın kavgası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Bu seferde Babel ile Belhanda'nın kavgası gündeme bomba gibi düştü.

Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak kavga iddiası ortaya atıldı.

Arap basınında çıkan haberlere göre; Belhanda ve Babel arasında bir kavga yaşandı. Ancak bunun sebebi belirtilmedi. Ayrıca G.Saray taraftarlarıyla da arası bozuk olan Faslı orta sahanın, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda kalmak istemediği iddia edildi.

Ayrılığın önünde ise büyük bir problem bulunuyor. Faslı futbolcunun Arap kulüplerinden çok yüksek yıllık ücretler talep ettiği kaydedildi. G.Saray'dan yaklaşık 3.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arap ekiplerinden senelik 6-7 milyon euro civarında garanti ücret istediği yazıldı. Bunun yanı sıra G.Saray'la mukavelesi devam ettiği için kulübe de bonservis bedeli ödenmesi gerekecek. Üst üste yaşanılan 2 şampiyonluk sonrasında işler kötüye gitti.


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