Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli boksörü Sudenaz Dokgöz, minikler ve yıldızlar kategorilerinde elde ettiği başarılarını gençler düzeyine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençler kategorisine madalyayla başladı

17 yaşındaki sporcu, geçen ay katıldığı Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası’nda altın, Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda ise gümüş madalya kazandı. Bu derecelerle milli takım kadrosuna seçilen Dokgöz, yıl içinde düzenlenecek Avrupa şampiyonalarında ringe çıkmaya hazırlanıyor.

“Disiplin olmadan başarı gelmez”

Sudenaz Dokgöz, boksa 6. sınıfta başladığını ve o günden bu yana her kategoride önemli dereceler elde ettiğini belirtti. Günde çift antrenmanla çalıştığını vurgulayan milli boksör, "Altın madalya kazanıp İstiklal Marşı’mızı okutmanın sözünü veriyorum. Disiplin en büyük anahtardır" dedi.

Gözler 2028 Olimpiyatları'nda

Antrenörü İbrahim Gündoğdu da sporcusunun sistemli çalışmayla başarı basamaklarını hızla çıktığını belirterek, "Sudenaz’ın en büyük hedefi 2028 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmek. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bu yolda önemli basamaklar" diye konuştu.