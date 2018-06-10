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Anthem için çıkış tarihi duyuruldu! Yeni videolar yayınlandı
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Anthem için çıkış tarihi duyuruldu! Yeni videolar yayınlandı

Electronic Arts (EA) gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında merak edilen Anthem için yeni videolar paylaştı. Bunun yanında oyunun çıkış tarihi duyuruldu.

Geçtiğimiz senelerde Electronic Arts (EA) tarafından duyurulan aksiyon bilim kurgu oyunu Anthem için yeni videolar yayınlandı. Bunun yanında oyun çıkış tarihine kavuştu. 

EA, gerçekleştirdiği E3 2018 konferansından oyunun özellikle yaşayan dünyasına değindi. Bizden bağımsız olarak gelişen olaylar dünyanın birçok noktasında gerçekleşecek. Keşif olarak ise uçsuz bucaksız topraklar bizleri bekliyor. Özelliklede yayınlanan videoda oyunun atmosferi gerçekten kendinden söz ediyor. Çevrede gerçekleşen patlamalar ve aksiyon sekansları oyuncuyu içine çekecek cinsten.

PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak olan Anthem, 22 Şubat 2019'da piyasada olacak.

Tanrılar tarafından terk edilen bir dünyada karanlık bir grup tüm insanlığı tehdit ediyor. Bu kötü karakterlerin eski çağ teknolojilerini ele geçirmesini yalnızca Freelancer'lar durdurabilir. En fazla dört oyuncudan oluşan takımlar kurun ve yüksek teknolojiyle üretilmiş, el yapımı, eşi benzeri görülmemiş güçlere sahip zırhlı birlikler oluşturun. Uçsuz bucaksız harabeleri keşfedin, ölümcül güçlere sahip düşmanlarla savaşın ve bu dünyaya ait olmayan eşyaları toplayın. Katıldığınız her görevde Javelin'inizle birlikte giderek güçleneceksiniz. Durmadan değişen bir dünyada tehlikelerle savaşın. Düşmanı alt etmek için güçlerinizi birleştirin. Takım olarak zafer kazanın.

Oyunun ön sipariş fiyatları:

• PS Store Standart Sürüm -- 269,00 TL
• PS Store Legion of Dawn Sürümü -- 319,00 TL
• Xbox Store Standart Sürüm -- 269,25 TL (EA Access ile 242,33 TL)
• Xbox Store Legion of Dawn Sürümü -- 328,75 TL (EA Access ile 295,88 TL)
• Origin tandart Sürüm -- €59.99
• Origin Legion of Dawn Sürümü -- €79.99

Anthem için yayınlanan yeni oynanış ve sinematik videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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