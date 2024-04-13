Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kaza sonucunda mahsur kalanların kurtarılması için yoğun çaba harcanıyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanı Okay Memiş, "16 kabinde mahsur kalan 128 kişi tahliye edildi. Halen 8 kabinde 43 kişinin kurtarılma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Tesisin bir direğinin devrilmesiyle meydana gelen kazada mahsur kalanların kurtarılması için gece görüşüne sahip helikopterlerin yardımıyla operasyonlar sürdürülüyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş, yaptığı açıklamada, 500 kişinin tahliye çalışmalarının gerçekleştirildiğini, 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığını ve 43 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Memiş, şiddetli rüzgarın operasyonları olumsuz etkilediğini ifade ederek, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ancak kurtarma işlemine ilişkin net bir zaman verilemeyeceğini dile getirdi.

AA ekibinin bölgedeki operasyonları takip etmesi sonucunda, gece uçuş yeteneğine sahip jandarma helikopterinin mahsur kalanları kurtarma anlarına ait görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, helikopterlerin halat yardımıyla kabinlere sepet indirerek kazazedeleri kurtardığı, kurtarılanların ise kurtarma ekiplerine teşekkür ettiği görülüyor.

Bu arada, helikopterle kurtarılan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Kurtarılan vatandaşlardan İbrahim Yusuf Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için Konya'dan Antalya'ya geldiklerini ve teleferiğe ailesiyle birlikte bindiklerini belirtti. Yüksel, teleferiğin aniden durduğunu ve mahsur kaldıklarını ifade ederek, ekiplerin gelip kendilerini kurtardığını ve helikopterle karaya indiklerini söyledi. Yüksel, şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdi.

Mahsur kalan vatandaşların yakınları ise sevdiklerinin en kısa sürede kurtarılmasını bekliyor.

Mahsur kalanların yakınlarından Özkan Sumur, eşinin telefonu üzerine kazadan haberdar olduğunu belirtti. Sumur, 11 yakınının mahsur kaldığını ve aralarında 3, 5, 10 ve 12 yaşlarında çocukların bulunduğunu dile getirerek, başlangıçta korktuklarını ancak şimdi biraz sakinleştiklerini ifade etti. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşadıklarını ve üşüdüklerini söyleyen Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Amcası, eşinin panik atak geçirdiğini ve bir an önce kurtulmayı umut ettiklerini belirtti.