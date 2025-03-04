Akkuyu Nükleer Santrali'nde İnşaat Çalışmalarında Önemli Aşama Geçildi

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar hızla devam ediyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un yürüttüğü proje kapsamında, santralin 4. güç ünitesinin reaktör binasında kritik bir aşama tamamlandı. İç koruma kabının ikinci katmanının montajı başarıyla gerçekleştirildi.

Rosatom tarafından yapılan açıklamada, reaktör binasının iç koruma kabının, santralin güvenliğini artıran önemli bir yapı olduğu belirtildi. Bu koruma sistemi, çelik kaplama ve gerilmiş beton kullanılarak üretildi ve reaktör binasına güç ve dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlandı.

DEVASA YAPI MONTAJI TAMAMLANDI

Santral için özel olarak üretilen iç koruma kabının kurulum modülleri, yüksek hassasiyetli ekipmanlar kullanılarak fabrikada hazırlandı. Ardından Akkuyu NGS sahasına teslim edilerek, reaktör binasının yakınındaki montaj alanında özel bir platform üzerinde birleştirildi. 12 metre yüksekliğinde halka şeklinde birleştirilen yapı, 235,94 ton ağırlığında ve 44 metre çapında olmasıyla dikkat çekiyor.

Montaj işlemi tamamlandıktan sonra devasa yapı, paletli bir vinç yardımıyla reaktör binasına taşındı. Rosatom yetkilileri, bu sürecin oldukça hassas olduğunu ve her aşamanın titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, santral sahasında tüm tesislerde yoğun bir çalışma sürdüğünü belirtti. Butckikh, santralin 1. güç ünitesinde devreye alma sürecinin devam ettiğini ifade ederek, diğer ünitelerde de inşaat ve montaj faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Özellikle 4. güç ünitesinde iç koruma kabının ikinci katmanının başarıyla monte edilmesi, projenin önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Butckikh, bu sürecin deneyimli uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ve modüllerin birleştirilmesi, kaldırılması ve yerine yerleştirilmesi işlemlerinin birkaç saat içinde tamamlandığını aktardı.

BETON DÖKME AŞAMASINA GEÇİLDİ

Yetkililer, iç koruma kabının iki katmanının güvenli bir şekilde birleştirilmesi için dikiş kaynağı işleminin gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu aşama, yapının sağlamlığını artırarak uzun vadeli güvenlik standartlarını karşılamasına yardımcı olacak.

Aynı zamanda reaktör binasının iç duvarlarına beton dökme süreci de başladı. Betonlama işleminin tamamlanmasının ardından, güç ünitesinin diğer bileşenlerinin montajına geçilecek.

AKKUYU NGS'NİN GELECEĞİ

Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Santrali, tamamlandığında ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak. Toplam dört reaktör ünitesine sahip olacak santral, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Akkuyu NGS, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlarken, çevre dostu bir enerji kaynağı olarak da dikkat çekiyor. Santralin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle, ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığının azalması bekleniyor.

Yetkililer, inşaat sürecinin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini ve santralin 2026 yılına kadar tam kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.