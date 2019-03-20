Akit Tv muhabirine soruşturma

Dün müze haline getirilen Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde yaptığı canlı yayında bahçedeki darağacını göstererek "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var" diyen Mehmet Özmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İdam edilmesi gereken isimler için Abdullah Öcalan ve Fetullah Gülen isimlerini veren Özmen, bu isimlerden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismini verdi. Başlatılan soruşturma ile ilgili Ankaa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı.

"19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şeklindeki sözleri üzerine, hakkınca TCK 106/1 maddesi uyarınca 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."