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Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz
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Gündem - - Editör: Merve Ece İNAN

Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz

Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan önemli bir geri dönüşüm adımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi atmaya hazırlanıyor.

Hem doğayı hem de cebimizi koruyabilmemizi sağlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı” sayesinde vatandaşlar, atıklarını İstanbulkart'ta krediye dönüştürebilecek.

Geri dönüşüme kazandırılma olanağı bulunan atıkların değerlendirilmesinin hedeflendiği yeni proje ile kağıt, metal, plastik gibi atıklar yeniden ekonomiye kazandırılabilecek. Atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan "İstanbulkart"a kredi olarak yükleyecek.

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak. Vatandaşları sesli ve görüntülü olarak yönlendirebilecek otomatlar, konulan atığı içindeki sistem sayesinde kıydıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi olarak yüklenecek. Kıyılarak depolanan atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25 otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. Ardından 100 otomat özellikle toplu taşıma merkezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.


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