Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı düzenlenen ve 7 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, "Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir" dedi.

AMACIMIZ PKK VARLIĞINA SON VERMEK

Bakan ayrıca NATO 'daki muhataplara, "Amacımız Münbiç'teki PYD/YPG ve PKK varlığına son vermek olduğunu ifade ettik." açıklamasında bulundu.

NATO BAKANLARINA SESLENDİ

Akar, NATO savunma Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, "Alçak ve hain bir saldırı sonucunda 7 şehidimiz ve yaralılarımız var. Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

EN SON TERÖRİST TEMİZLENENE KADAR

"Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir:" ifadelerini kullanan Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Bütün emniyet, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız korucularımız azimle ve kararlılıkla yurt içinde, yurt dışında bu mücadeleyi sürdürmekte.

TERÖR BİTER MÜCADELE BİTER

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddete, artan bir tempoda devam edecek. Kısacası terörist bitmeden, bizim mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o zaman mücadele biter"