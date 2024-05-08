Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Son verilere göre, BIST 100 endeksi ve külçe altın, Nisan ayında yatırımcılara en yüksek getiriyi sağlayan araçlar oldu. Yatırımcılara, enflasyon karşısında reel getiriyi ölçmek için kullanılan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi en iyi performansı sergileyerek yatırımcılara güven verdi.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 3,17, TÜFE ile yüzde 3,59 oranında getiri sağlayarak Nisan ayının en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu. Bu sonuç, borsadaki pozitif havanın yatırımcılara olumlu yansıdığını gösteriyor. Külçe altın da Yİ-ÜFE ile yüzde 1,37, TÜFE ile ise yüzde 1,78'lik getiri ile BIST 100'ü takip etti. Diğer yatırım araçları arasında yer alan mevduat faizi, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), dolar ve avro ise hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE bazında negatif getiri oranları ile yatırımcılarına kayıplar yaşattı.

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,31, TÜFE ile ise yüzde 10,08 oranında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. DİBS ise bu dönemde yatırımcılara en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi. Altı aylık dönemde de külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 18,3, TÜFE ile ise yüzde 12,69 oranında yatırımcısına reel getiri sağlayarak yine en üst sırada yer aldı.

Yıllık bazda yapılan değerlendirmelerde ise, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 23,92, TÜFE ile ise yüzde 13,6 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı. Bu sonuçlar, BIST 100'ün uzun vadede de yatırımcılar için kazançlı bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Külçe altın ve avro da yıllık bazda yatırımcılara önemli reel getiriler sağlarken, mevduat faizi ve DİBS, yatırımcılarına kayıplar yaşattı.

Bu veriler, farklı yatırım araçlarının çeşitli zaman dilimlerinde nasıl performans gösterdiğini ortaya koyarak yatırımcılara rehberlik ediyor. Özellikle BIST 100 ve külçe altın gibi araçların pozitif getirileri, yatırımcıların güvenini kazanırken, diğer yatırım araçlarının negatif performansı, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yaparken dikkatli olmalarını gerektiriyor.