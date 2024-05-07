Euro Bölgesi, Mart ayında perakende satışlarda yaşanan artış ile ekonomik toparlanma sinyalleri vermeye devam ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Mart ayında bir önceki aya göre %0,8 oranında arttı. Bu artış, bölge ekonomisinde tüketici harcamalarının yükseldiğini ve tüketici güveninin güçlendiğini gösteriyor.

Avrupa Birliği Genelinde Artış Trendi Devam Ediyor

Avrupa Birliği (AB) genelinde, Mart ayında perakende satışlar aylık bazda %1,2, yıllık bazda ise %2 artış gösterdi. Bu istatistikler, bölgedeki genel ekonomik durumun pozitif bir seyir izlediğini ve tüketicilerin alışveriş yapma eğiliminde olduğunu doğruladı.

Ülkelere Göre Perakende Satışlarda Farklılıklar

Perakende satışların ülkelere göre dağılımında çeşitli farklılıklar ortaya çıktı. Polonya, Mart ayında %7,3'lük artışla perakende satışlarda en fazla yükselişi gösteren ülke oldu. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) %4,8, Macaristan'da %2'lik artışlar da dikkat çekti.

Bununla birlikte, bazı ülkelerde perakende satışlarda düşüşler yaşandı. İsveç'te %1,8, Malta'da %1 ve Avusturya'da %0,8'lik düşüşler, ekonominin bu bölgelerinde tüketici harcamalarının azaldığına işaret etti.

Yıllık Bazda Önemli Artışlar ve Düşüşler

Yıllık bazda incelendiğinde, bazı ülkelerde güçlü artışlar dikkat çekti. Polonya'da %14,8, Lüksemburg'da %10,3 ve Hırvatistan'da %8,9 oranlarında önemli artışlar kaydedildi. Ancak Belçika'da %4,6, Estonya'da %2,3 ve Avusturya'da %2 oranında düşüşler yaşandı.

Bu veriler, Euro Bölgesi'ndeki perakende satışların genel olarak olumlu bir trend izlediğini gösterirken, bazı ülkelerde yaşanan düşüşler de ekonomik çeşitlilik ve tüketici alışkanlıklarının farklılığına dikkat çekiyor.