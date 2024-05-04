Kızılcık Şerbeti Zirvede, Kıvılcım ve Ömer Sürpriz Nikahla Evlendi

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyici ilgisini çekmeye devam etti. Dizi, ikinci sezon finaline yaklaşırken AB ve ABC1 gruplarında çift haneli reyting oranları elde etti. Tüm kişiler kategorisinde de yüksek oranlar alan dizi, sosyal medyada da #KızılcıkŞerbeti etiketiyle Twitter’ın TT listesinde sekiz saat zirvede kaldı.

Kıvılcım ve Ömer Yeniden Nikah Masasına Oturdu

bölümde, büyük bir aşkla birbirine bağlı olan Kıvılcım ve Ömer, kızlarının yardımıyla sürpriz bir nikah töreni gerçekleştirdi. Alev'in gerçeği açıklaması üzerine, Ömer, Abdullah'la yüzleşti ve Alev'le ilişkisini onaylamadığını belirtti. Abdullah ise çok yakında Pembe ile boşanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından, Pembe’nin kendisini takip ettirdiğini öğrenen Alev, Fatih'in karşısına çıktı.

Öte yandan, Nursema'yı görücü usulüyle evlendirmek isteyen Pembe, Rüzgar’ın kızıyla ilgilendiğini fark etti ve planlarını yeniden değerlendirdi. Doğa, Sönmez'in tanıştırmak istediği kişinin eski sevgilisi Giray olduğunu bilmeden engellemeye çalıştı, ancak karşısında Giray'ı bulunca şaşkına döndü. Ayrıca, Fatih'in Görkem’e hediye aldığı pahalı çanta, Nilay'ın dikkatini çekti ve Pembe'ye bildirildi.

Final sahnesinde ise, Doğa'nın, Giray ile aşk yaşadığını öğrenen Fatih, okulda ikisini yakınlaşırken görünce büyük bir şok yaşadı. Bu gelişmeler, gelecek bölümlere dair merakı artırırken, yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımda, Ömer'in Fatih'e boşanmasını tavsiye etmesi, Kıvılcım'a Ömer'den iş teklifi ve Fatih'in Doğa'nın Giray ile olan ilişkisini öğrenmesi gibi heyecan verici detaylar yer aldı.

Dizi, Yüksek Reytingleriyle Zirvedeki Yerini Koruyor

Melis Civelek’in yazdığı ve Ketche’nin yönettiği "Kızılcık Şerbeti"nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Show TV’de her Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizi, yüksek reytingleri ve sosyal medyadaki popülerliğiyle dikkat çekiyor.