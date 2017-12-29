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Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: 'Ben hayatımı hizmetle geçirmiş birisiyim'
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: 'Ben hayatımı hizmetle geçirmiş birisiyim'

Sivillere ceza muafiyetini öngören KHK'yı eleştiren Abdullah Gül ile Erdoğan arasında 'muğlaklık' diyaloğu yaşanırken. Abdullah Gül, Erdoğan'ın 'Muğlaklık nerede' çıkışına yanıt verdi.

Eski ve yeni cumhurbaşkanları arasında KHK polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 696 sayılı KHK ile hayatımıza giren sivillere ceza muafiyeti düzenlemesi kamuoyunun geniş tepkisini çekmişti. Karara tepki gösteren isimlerden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar AK Parti cephesinde büyük yankı uyandırdı.

Abdullah Gül'ün KHK açıklamalarına Sudan dönüşü uçakta yanıt veren Erdoğan, "Abdullah Gül'e "Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz" sözleriyle tepki göstermişti.

ABDULLAH GÜL YANIT VERDİ

Abdullah Gül, AK Parti cephesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepkilere bugün yanıt verdi. KHK ile ilgili görüşlerini savunan Gül, "Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak benim sorumluluğum. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu maddeyle ilgili ufak tefek bir düzenlemenin söz konusu olabileceğini belirten Gül, "Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş biriyim" dedi.

"Birçok saygı duyduğumuz hukukçular bu şekilde açıklamalarda bulundu. Oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Hayatımı hizmet ederek geçirmiş birisiyim. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak benim sorumluluğum. Bunun arkasında bir mesele aramanın hiçbir gereği olmadığını kanaatindeyim."

 


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