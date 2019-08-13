80 hektarlık alan kül oldu

Marmara Adası'ndaki yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangında 80 hektarlık alanın kül olduğunu söyledi.

Adanın Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında 2 ev ve jandarma lojmanları yandı, 60 ev tahliye edildi, çok sayıda hayvan telef olurken ve 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 80 hektarlık bir alanın kül olduğunu duyurdu.

Rüzgarın etkisiyle akşam saatlerinde yeniden başlayan yangın hakkında bilgi veren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy,rüzgarın çok etkili olduğunu belirterek, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, yangın yerleşim yerine ulaştı" diye konuşmuştu.