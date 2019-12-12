Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

Sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentiye göre 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük bir zam iddia edildi.

Sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentiye göre 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük bir zam iddia edildi.

Yeni yıla günler kala sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentilere göre, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük zam yapılacak. Hatta bir çok yerde zamlı fiyat listesi bile yer aldı.

Söz konusu iddialar hızla yayılınca vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı. Konu Google'da trend listesine girdi.

İddiaların doğruluğu ise henüz netlik kazanmadı. Sosyal medya üzerinde dolaşan söylentiler için bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada yayılan zamlı fiyatlar şöyle:

Parlıament 32 TL

Marlboro 30 TL

Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL

Murattı 25 TL

Murattı Blu 24 TL

Lark 24 TL

Chesterfield 23 TL

Chesterfield Mode Navy/Blue 22,50 TL

L&M 23 TL

L&M Mode Red 22,50 TL


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
Galatasaray'da kriz kapıda
Galatasaray'dan Avrupa'ya 5 gollü veda
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Uyuz hastalığına dikkat!
Falcao'dan taraftarlara müjde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu takımları
Bekir Bozdağ sınavdan kaldı!
Napoli'de Carlo Ancelotti kovuldu
-
Çok Okunanlar
Arda Turan iddiası
Arda Turan iddiası
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
İrem Derici'den itiraf
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Fabinho'dan kötü haber
Lider Sivasspor doludizgin
Lider Sivasspor doludizgin
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
Galatasaray'da kriz kapıda
Galatasaray'da kriz kapıda
Galatasaray'dan Avrupa'ya 5 gollü veda
Galatasaray'dan Avrupa'ya 5 gollü veda
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Uyuz hastalığına dikkat!
Uyuz hastalığına dikkat!
Falcao'dan taraftarlara müjde
Falcao'dan taraftarlara müjde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu takımları
Bekir Bozdağ sınavdan kaldı!
Bekir Bozdağ sınavdan kaldı!
Napoli'de Carlo Ancelotti kovuldu
Napoli'de Carlo Ancelotti kovuldu
Naz Elmas'dan EDHO'ya veda
Naz Elmas'dan EDHO'ya veda
Son yarı finalist veda etti
Son yarı finalist veda etti
Balıkesir'de 70'den fazla artçı deprem
Balıkesir'de 70'den fazla artçı deprem

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji