Zidane'ın ilk transferi Eder Militao

Real Madrid, Eder Militao konusunda Porto ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Madrid ekibi, 21 yaşındaki savunmacı ile 2025'e kadar sözleşme imzalayacak.

Hafta başında teknik direktörlüğe getirilen Zinedine Zidane, önlerinde 11 maçın bulunduğunu ancak en önemlisinin gelecek sezona hazırlık olacağını belirtmişti. Militao, Zidane ile ikinci bir döneme başlayan Real Madrid'in ilk transferi oldu.

La Liga'da şampiyonluk hedefinden uzaklaşan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid gelecek sezonun ilk takviyesini defans bölgesine yaptı. Stoper mevkisinde görev yapan 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Portekiz liginde son 5 aydır "en iyi defans oyuncusu" seçildiğini vurgulayan Real Madrid, Militao'nun bu sezon 34 maçta 3 golünün olduğunu hatırlattı. Eflatun-beyazlıların 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için Porto'ya 50 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor. Militao sezon sonunda takıma katılacak.