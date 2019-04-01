YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması; Ekrem İmamoğlu önde

YSK başkanı Sadi Güven, İstanbul'da Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu kaydederek, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy, Binali Yıldırım da 4 milyon 131 bin 751 oy almıştır" şeklinde konuştu.

GİDİN A.A YETKİLİLERİNE SORUN

Dün geceden itibaren YSK sonuçlarının Anadolu Ajansı tarafından servis edilmemesi ve verilerin girilmemesi üzerine yapılan tepki açıklamalarına cevap veren YSK Başkanı Sadi Güven, "Bizim verilerimiz resmi kurumlara açık. Gelip bizden bu verileri almayıp veri girişi sağlamayan A.A yetkililerinden hesap sorun "dedi.

İTİRAZ GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR

İlçe seçim kurullarına karşı il seçim kurullarına itiraz edilebileceğini vurgulayan Güven, il seçim kurullarına itiraz sürecinin de 1 gün olduğunun altını çizdi.

3 GÜN SONRA NETLEŞECEK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 2 gün içinde karar vereceğine temas ederek, "Bazı kararlar ilerde kesinleşiyor. Bazı kararlara karşı YSK'ya gelinebiliyor. YSK'a itiraz için gelme süreci de 3 gün. bu süreç işleyecek. inşallah sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olur." diye konuştu.

VERİ GİRİŞLERİ SÜRÜYOR

Basın mensuplarının "İtirazı tamamlanan belediye başkan adayları mazbatasını alabilecek mi? sorusuna Güven, "Tabii ilçeler veriyor. iller veriyor. Biz burada sonuçlara itiraz gelirse bakıyoruz. onun dışında ilçe ve illerde sonuçlanan bir seçzim süreci burasıb" dedi.

Geceyarısından itibaren yaşanan ve büyük tepkilere sebep olan veri kargaşanın yaşandığına dair haberler ve soruları cevaplayan YSK Başkanı Sadi Güven şunları söyledi;

AJANS BİZDEN BİLGİ İSTEMEDİ

"Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. A,A'sının akşam 90'ları gösterdiğinde ben sisteme yeni veri girişine başlamıştım. Dolayısıyla Anadolu Ajansına herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum. Benim üzerinden bir polemik yaratılmasın. biz tarandığı andan itibaren sisteme elverişli tüm siyasi partilerle sonuçları tarayarak veriyoruz. Şu an itibariyle yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık".

"Bugün öğleye doğru da büyük oranda itiraza uğramayanları paylaşırız. İstanbul da bu kapsamda.!"

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunun netleşip netleşmediğiyle ilgili soruyu şöyle cevaplandırdı:

SON VERİLERE GÖRE İMAMOĞLU ÖNDE

"Ben netleşip netleşmediğini bilmiyorum. Çünkü bir itiraz süreci var. Şu an itibariyle benim sisteme taranan toplam 31 bin 186 toplam sandığın, 31 bin 102'si sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz sebebiyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor. Sonuçlar şu anda itibariyle Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor. 84 sandık şu anda itiraz edildiği için sisteme taranıyor. İlçelere ve illere itiraz süreçleri devam edecek."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde son durum:

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 761