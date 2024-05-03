Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu bölümde, ilk bölümden itibaren seyircilerin merak ettiği "Nehir nerede?" sorusu cevap buldu. Sera Kutlubey'in canlandırdığı Nehir karakteri, kardeşi Cihan'ı gizlice takip ederken görüldü. Bölümde, Doktor Elif'in üvey babasının Reyyaz olduğu gerçeği de ortaya çıktı ve bu gelişme izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

AYÇA'NIN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Bölümde dikkat çeken bir diğer an ise Ayça'nın okulun bahar şenliğinde şarkı söylemesiydi. Azem ve Piraye'nin desteğiyle sahneye çıkan Ayça, sesiyle dinleyicileri büyüledi. Ülkü Hilal Çiftçi'nin "Sen Orada Yoksun" şarkısını söylemesi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve seyircilerden tam not aldı.

REYYAZ’DAN ŞOK TALEP

Bölümün bir diğer önemli gelişmesi, Reyyaz'ın Aleyna'yı bir odaya hapsetmesi ve ardından Cihan'dan onu öldürmesini istemesiydi. Bu şok edici talep, Cihan'ı oldukça zor bir duruma soktu ve onun bu duruma nasıl tepki vereceği izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

DİLBER’DEN RİSKLİ GİRİŞİM

Dilber ve Yıldız yeni bir iş kurmak için patronları Kamuran'dan para istediler. Ancak Kamuran bu isteği reddedince, Dilber ve Yıldız "Yorgancı" lakaplı tefeciden borç almaya karar verdiler. Bu riskli adım, dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı konusunda izleyicileri merak içinde bıraktı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

"İnci Taneleri"nin 13'üncü bölümü reytinglerde tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. Duygusal sahneleri ve çarpıcı diyalogları ile seyircilerin beğenisini kazanan bölüm, sosyal medyada da TT listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bu başarı, dizinin güçlü senaryosu ve kadrosunun kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

GÜÇLÜ KADRO VE YÖNETMEN

"İnci Taneleri", Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez yapıyor. Dizi, her perşembe Kanal D'de yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek.