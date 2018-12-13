Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor

Ocak 2019 Yılı itibari ile geçerli olacak yeni Asgari ücret toplantısının bugün ikincisi yapılacak. Toplantıda Asgari ücretle çalışan geçimini sağlayan tüm çalışanların gözü kulağı bu toplantıda ekonomik olarak şuan 1603 TL rakam üzerinden çalışanların geçim sıkıntısı gözle görülebilir durumda çıkacak zam oranı bu doğrultuda olması ve asgari ücret ile geçinmenin zorluğunu çektiklerini unutmamalarını istiyorlar...

İkinci toplantı ise bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılıyor. Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TİSK'in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.