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Wolfenstein yeni oyunu Youngblood duyuruldu Ne zaman çıkıyor?
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Wolfenstein yeni oyunu Youngblood duyuruldu Ne zaman çıkıyor?

Bethesda Softworks'ın son zamanlarda popülarite kazanan oyunun Wolfenstein'ın yeni oyunu Youngblood duyuruldu. Yeni oyun co-op odaklı olacak.

Bethesda Softworks'ın 20 Mayıs 2014 yılında piyasaya sürdüğü FPS oyunu Wolfenstein: The New Order oyuncular tarafından oldukça beğenilmiş ve iyi satış rakkamlarına ulaşmayı başarmıştı. Haliyle elindeki kozu oynamak isteyen Bethesda 2015 yılında çıkardığı bir nevi ek paket olan Wolfenstein: The Old Blood ile başarısını sürdürmeye devam etmişti.

Ancak serinin 27 Ekim 2017 yılında piyasaya çıkan oyunu Wolfenstein II: The New Colossus, istenilen etkiyiv erememişti. Genel olarak savaş sisteminin eskisi gibi akıcı olmaması, hikayenin parça parça ve oyuncuyu sarmayışı bu konuda önemli rol oynadı. Oyun genel itibariyle sıkıcı bir deneyim sunmuş ve hayranları hayal kırıklığına uğratmıştı. Oyunun Steam sayfasındaki incelemeleri son olarak %68 toplamında.

The New Colossus'un etkileri devam ede dursun Bethesda yeni oyunun duyurusunu yaptı. Geliştirici koltuğunda yine Machinegames'ın oturduğu oyunun ismi Wolfenstein: Youngblood.

Wolfenstein: Youngblood co-op odaklı bie deneyim olacak. Oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2019 yılında çıkış yapacak. Oyunun yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Wolfenstein: Youngblood tamamen yeni bir co-op oyunu. Oyun 1980 yılında, BJ Blazkowicz'in ikinci Amerikan Devrimi'ni ateşlediği Wolfenstein II: The New Colossus'tan 19 yıl sonrasında geçiyor.

Wolfenstein: Youngblood Nazilerle mücadele eden bir sonraki Blazkowicz kuşağını tanıtıyor. Oyuncular Blazkowicz'in ikiz kızları Jess ve Soph'dan birinin kontrolünü alarak Nazi işgali altındaki Paris'te kayıp babasını arıyor.

 


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