Victor Ruiz Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş sonunda Victor Ruiz transferini tamamen açıkladı. Oyuncu ile 3 senelik sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Kulübü, #ComeToBeşiktaş hashtag'i ile yaptığı paylaşım sonrasında Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş bu sezon, Ljajic, Tyler Boyd ve Douglas'ı transfer etti.