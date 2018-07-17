Vampyr için Türkçe yama geliyor

5 Haziran 2018 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya çıkan Vampyr için Türk oyunculara müjdeli haber geldi.

Fantastik ve oldukça güzel bir hikaye barındıran oyunun Türkçe yama projesini Oyun Çeviri ekibi üstleniyor.

Oyun Çeviri'nin isim hakları sahibi ve genel yöneticisi Adem Akdoğan Twitch yayını üzerinden yaptığı açıklama ile Vampyr için Türkçe yama çalışması yaptıklarını ve yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

Oyun Çeviri ekibi geçtiğimiz zamanlarda oldukça büyük projeler ile oyuncuları sevindirmeyi başarmıştı.