TÜRSAB’da şok gelişme; eski başkan Ulusoy’a tazminat davası

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Son derece sancılı bir seçimle TÜRSAB'ı 18 sene yöneten Başaran Ulusoy'u deviren Firuz Bağlıkaya ve ekibi, TÜRSAB'ı büyük bir zarara uğrattıkları gerekçesiyle Başaran Ulusoy hakkında yolsuzluk soruşturması ve tazminat davası açtı.

ULUSOY YÖNETİMİ HALA İBRA EDİLMEDİ

TÜRSAB'ın 23'ncü Genel Kurul'unda ibra olamayan, Başaran Ulusoy'un yönetim ve denetim kuruluna, TÜRSAB'a bağlı şirketler ve Birliğin bilinçli bir şekilde zarara uğrattıkları iddiasıyla tazminat davası açıldı.

YOLSUZLUKİDDİALARI VAR

Davada Başaran Ulusoy'un başkanlığını yapığı pönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin suçlu bulunması halinde, ardından ceza davalarının açılabileceği ileri sürülüyor.

DOSYA KABARIK İDDİALAR CİDDİ

Son günlerde, Başaran Ulusoy döneminden kalan alacaklıların, ardı ardına gönderdiği hacizlerle mücadele eden yeni yönetimin, elde ettiği delillerin tamanını dava dosyasına koyduğu gelen bilgiler arasında.

BAKANLIK EL KOYDU

Bakanlık müfettişleri ve bağımsız denetçiler tarafından devam ettirilen incelemeleri sonucu elde edilen yeni deliller ile dosyanın önümüzdeki günlerde bir hayli kabaracağı tahmin ediliyor.