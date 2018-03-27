Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
TÜRSAB’da şok gelişme; eski başkan Ulusoy’a tazminat davası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

TÜRSAB’da şok gelişme; eski başkan Ulusoy’a tazminat davası

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Son derece sancılı bir seçimle TÜRSAB’ı 18 sene yöneten Başaran Ulusoy’u deviren Firuz Bağlıkaya ve ekibi, TÜRSAB’ı büyük bir zarara uğrattıkları gerekçesiyle Başaran Ulusoy hakkında yolsuzluk soruşturması ve tazminat davası açtı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Son derece sancılı bir seçimle TÜRSAB'ı 18 sene yöneten Başaran Ulusoy'u deviren Firuz Bağlıkaya ve ekibi, TÜRSAB'ı büyük bir zarara uğrattıkları gerekçesiyle Başaran Ulusoy hakkında yolsuzluk soruşturması ve tazminat davası açtı.

ULUSOY YÖNETİMİ HALA İBRA EDİLMEDİ

TÜRSAB'ın 23'ncü Genel Kurul'unda ibra olamayan, Başaran Ulusoy'un yönetim ve denetim kuruluna, TÜRSAB'a bağlı şirketler ve Birliğin bilinçli bir şekilde zarara uğrattıkları iddiasıyla tazminat davası açıldı.

YOLSUZLUKİDDİALARI VAR

Davada Başaran Ulusoy'un başkanlığını yapığı pönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin suçlu bulunması halinde, ardından ceza davalarının açılabileceği ileri sürülüyor.

DOSYA KABARIK İDDİALAR CİDDİ

Son günlerde, Başaran Ulusoy döneminden kalan alacaklıların, ardı ardına gönderdiği hacizlerle mücadele eden yeni yönetimin, elde ettiği delillerin tamanını dava dosyasına koyduğu gelen bilgiler arasında.

BAKANLIK EL KOYDU

 

Bakanlık müfettişleri ve bağımsız denetçiler tarafından devam ettirilen incelemeleri sonucu elde edilen yeni deliller ile dosyanın önümüzdeki günlerde bir hayli kabaracağı tahmin ediliyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
-
Çok Okunanlar
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
Tekvandocularımız engel tanımadı
Tekvandocularımız engel tanımadı
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık