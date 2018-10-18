Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı

Hükümetle asgari ücret pazarlığı için masaya oturmaya hazırlanan Türk-İş'te, Genel Başkan Ergün Atalay, 'Asgari ücretlinin dayanacak gücü kalmadı.' diyerek asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Hükümet ile asgari ücret pazarlığına henüz başlamayan Türk-İş, talep edeceği rakamı açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomideki gidişatı işaret ederek 'asgari ücretlinin dayanacak gücünün kalmadığını' belirtti. Afyonkarahisar'da konuşan Ergün, "Ülkede ekonomik sıkıntı var. Asgari ücret 2 bin TL'nin üzerinde olmalı." dedi.

Türk-İş üyeleri Afyonkarahisar'da bir araya geldi. Termal bir otelde toplanan Bursa, İstanbul ve İzmir bölge temsilcileri ve şube başkanları asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik gidişatın asgari ücretliyi zor durumda bıraktığını belirten Başkan Ergün Atalay, hükümetle ortak zemin arayışında olacaklarını ifade ederek talep edecekleri rakamın 2 bin TL'nin üzerinde olacağının sinyalini verdi.

Programın açılışında konuşan Atalay, Türk-İş'in 4 milyon civarında üyeye sahip olduğunu ve sendika olarak hata yapmamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Malatya'daki bir toplantıda asgari ücret konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bu ülkede ekonomik sıkıntı var. Kriz, ekonomik sıkıntı, dolar, adına ne derseniz deyin, bir sıkıntı var. Bu sıkıntılardan istifade eden de oluyor, bedel ödeyenler de oluyor. Kar edenler de oluyor, zarar edenler de oluyor. Şimdi işsiz, asgari ücretli ve emekli en çok zarar edenler. Sonra enflasyona uymayarak çalışanlar var. Onun için böyle dönemlerde ülkemiz komple bir bedel ödüyor. Amerika işin içinde, dünya işin içinde. Bu ekonomik savaş. Dünyada ülkelerin çıkarları falan yok. Ekonomik çıkarlar var. Suudi Arabistan'ın Yahudi'yle ne çıkarı var ki? Var çıkarı. Amerika'yla ne çıkarı var ki? Var çıkarı."

"SALLAMAK KOLAY. ASGARİ ÜCRET 2 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI"

Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti:

"Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp '4 bin lira, 5 bin lira' derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, 'Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz."

- "Siyaseti biz çalışanlar yöneteceğiz"

Sendika seçimleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Atalay, "Genel Başkan seçtiğinizde onun arkasında kapı gibi durun. Kapı gibi durmazsanız işverenler, siyasiler sizlerle oynamaya devam ederler. Çocuklarımız dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapıyor. Eninde sonunda siyaseti biz çalışanlar yöneteceğiz. Ülkeyi biz idare edeceğiz. Bizim çocuklarımız idare edecekler. İnanın onlardan daha iyi yaparız. Çünkü zahmet çekiyoruz ve biz bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Nilgün Bodur Berkay'ın eşini suçladı: Benim başıma gelse sessiz kalırdım
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi Belgrad Ormanı'nda aranıyor
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı
Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
-
Çok Okunanlar
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Nilgün Bodur Berkay'ın eşini suçladı: Benim başıma gelse sessiz kalırdım
Nilgün Bodur Berkay'ın eşini suçladı: Benim başıma gelse sessiz kalırdım
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi Belgrad Ormanı'nda aranıyor
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi Belgrad Ormanı'nda aranıyor
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı
Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı
Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı
Oyuncu Sinem Umaş'ın darp edildiği iddialarına emniyetten yanıt
Oyuncu Sinem Umaş'ın darp edildiği iddialarına emniyetten yanıt
Boş mukaveleye imza atan Fatih Terim futbolculara mesaj verdi
Boş mukaveleye imza atan Fatih Terim futbolculara mesaj verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık