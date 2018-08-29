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TÜİK Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

TÜİK Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz'da yüzde 11.6 oranında ihracat artışı yakalanırken, ithalat yüzde 6,7 oranında azaldı.

Türkiye döviz krizine rağmen Temmuz ayında ihracat oranını arttırmayı başardı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında ihracat yüzde 11.6 artarken, ithalat yüzde 6.7 oranında azaldı.

TÜİK'e göre, ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu.

İHRACAT YÜZDE 11,6 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 6,7 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,6 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58,7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,1 arttı, ithalat yüzde 1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,5 arttı, ithalat yüzde 9,4 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 14,7 ARTTI

Avrupa Birliğine (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48,7 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,8 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,1'dir.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 13,5 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78'dir. Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,8'dir.


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