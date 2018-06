The Lord of the Rings kart oyunu Ağustos'ta çıkıyor

Son dönemin kart oyunu furyası giderek büyüyor. Son olarak E3 2018 fuarında The Elder Scrolls: Legends duyurusu yapan Bethesta'nın yanında bir kart oyunuda Yüzüklerin Efendisi dünyasından geldi.

Yüzüklerin Efendisi dünyasını temel alan The Lord of the Rings: Living Card Game, 28 Ağustos'ta Steam'de erken erişime açılacak.

Asmodee Digital tarafından geliştirilen The Lord of the Rings: Living Card Game'de ister tek başınıza ister co-op olarak orta dünyaya hükmedeceksiniz. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var, oyun erken erişime çıktığında sadece tek kişilik bir deneyim sunacak. İlerleyen süreçte oyuna co-op modunun eklenilmesi planlanılıyor. Oyunun yayıncılığını ise Fantasy Flight Games üstleniyor.

Oyun Erken Erişime girdiğinde farklı kart paketi seçenekleri de sunulacak. Bunların fiyatları 8$, 16$, 30$ ve 48$ olarak belirlenmiş olsa da Steam'in Türkiye kurunun kullanılacağını sanıyorum. Bu paketlerde kartlar, oyun içi para ve kozmetik eşyalar bulunacak.

Oyun, aynı isimli masaüstü oyunundan esinlenmiş bir uyarlama olduğu için elbette iki versiyon arasında çeşitli farklar da var. Oyundaki hikayeler tamamen anlatımlı olacak ve karşıdaki yapay zeka da oyuncunun oyun tarzına dinamik biçimde tepkiler verebilecek.

Kart oyunlarını seviyorsanız Ağustos sonunda The Lord of the Rings: Living Card Game'e bir şans verebilirsiniz.