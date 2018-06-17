Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor

Özellikle The Walking Dead serisiyle tanıdığımız hikaye odaklı aksiyon oyunları yapan Telltale Games'in Stranger Things oyunu geliştirdiği öğrenildi.

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things, The Walking Dead ve Game of Thrones gibi hikaye odaklı oyunlarla tanınan Telltale Games tarafından oyun haline getiriliyor.

Stranger Things, Telltale'nin diğer oyunları gibi aynı evrendeki farklı karakterleri ve hikayeleri anlatacak. Bunun yanında diziden tanıdığımız yüzleri oyunda da göreceğimiz belirtildi.

Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak söylenene göre Stranger Things'in oyunu  ileriki bir tarihte konsollar ve bilgisayarlar için çıkış yapacak.

Bunun yanında Minecraft: Story Mode'un beş bölümlük interaktif macera serisi bu sonbaharda Netflix'e gelecek.

Oyunla ilgili daha fazla detay bu yılın sonunda açıklanacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
World War Z için oynanış videosu yayınlandı!
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?
Overkill’s The Walking Dead oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkacak?
Ghost of Tsushima çıkış tarihi - oynanış videosu
-
Çok Okunanlar
Galatasaray Emre Mor ve Trezeguet'i bitiriyor
Galatasaray Emre Mor ve Trezeguet'i bitiriyor
E3 2018 fuarı ne zaman? Etkinlik ve konferans saatleri
E3 2018 fuarı ne zaman? Etkinlik ve konferans saatleri
İçişleri Bakanlığı duyurdu 10 bin bekçi daha alınacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu 10 bin bekçi daha alınacak
Steam 2018 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı
Steam 2018 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Prompter ne demek nasıl okunur? Prompter nerede kullanılır?
Prompter ne demek nasıl okunur? Prompter nerede kullanılır?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
World War Z için oynanış videosu yayınlandı!
World War Z için oynanış videosu yayınlandı!
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?
Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?
Overkill’s The Walking Dead oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkacak?
Overkill’s The Walking Dead oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkacak?
Ghost of Tsushima çıkış tarihi - oynanış videosu
Ghost of Tsushima çıkış tarihi - oynanış videosu
Resident Evil 2 Remake oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
Resident Evil 2 Remake oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
Death Stranding oynanış videosu - Ne zaman çıkacak?
Death Stranding oynanış videosu - Ne zaman çıkacak?
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık