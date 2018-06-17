Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things, The Walking Dead ve Game of Thrones gibi hikaye odaklı oyunlarla tanınan Telltale Games tarafından oyun haline getiriliyor.

Stranger Things, Telltale'nin diğer oyunları gibi aynı evrendeki farklı karakterleri ve hikayeleri anlatacak. Bunun yanında diziden tanıdığımız yüzleri oyunda da göreceğimiz belirtildi.

Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak söylenene göre Stranger Things'in oyunu ileriki bir tarihte konsollar ve bilgisayarlar için çıkış yapacak.

Bunun yanında Minecraft: Story Mode'un beş bölümlük interaktif macera serisi bu sonbaharda Netflix'e gelecek.

Oyunla ilgili daha fazla detay bu yılın sonunda açıklanacak.