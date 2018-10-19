Tarım Bakanı Fox TV muhabirine patladı

Et ve Süt Kurumu'nun 27 Eylül tarihinde 24 saatten az bir süre için yaptığı ihaleyi bir kez daha gündeme getiren Fox Haber muhabiri, Pakdemirli'nin gazabına uğradı. Daha önce danışmanı tarafından engellenen Bakan Pakdemirli, bu kez iddialara kendi yanıt verirken, soru soran muhabiri 'maskaralıkla' suçladı.

İhalesiz et alımı iddialarını soran Fox TV muhabiri Bakan'ın hışmına uğradı.

Bakan Pakdemirli, Fox TV muhabirininin sorusunu beğenmedi: Ivır zıvır işler yapıyorsunuz; bu gazetecilik değil, maskaralık!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ihalesiz et alındığı iddiasını soran Fox TV muhabirini azarladı. Bu önemli iddiayı soran gazetecinin ‘ıvır zıvır işler yaptığını' iddia eden Pakdemirli, “Gazetecilik değil, maskaralık yapıyorsunuz” diyerek muhabiri hedef gösterdi. Pakdemirli, verdiği cevap sırasında etlerin ihalesiz getirildiğini de kabul etmiş oldu.

Fox TV, aynı iddiayı geçen günlerde yine Pakdemirli'ye sormak istemiş, bakanın basın müşaviri soruya cevap verilmesini engellemişti.