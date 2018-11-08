Suriyeliler önce işçi oldu şimdi de patron

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler'in bir kısmı, ülkelerinde bulamadıkları refahı Türkiye'de buldu. İşçi olarak başladıkları iş hayatında patron olan Suriyeliler'in sayısı geçen yıla göre ciddi oranda artı. Türkiye'de geçen yıla göre Suriye sermayesiyle açılan şirket sayısı yüzde 85 oranında artış gösterdi. Suriyeliler'in en çok şirket açtığı kent ise Kilis oldu.

TEPAV raporuna göre, Eylül 2018'de 163 Suriyeli şirket kuruldu ve bu toplam kurulan yabancı sermayeli şirketlerin %11.8'ine denk geliyor.

ÖNCE İŞÇİ SONRA PATRON OLDULAR

Rapora göre, Eylül 2018'de Suriye ortak sermayeli 163 şirket kurulurken, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 28.9 milyon TL oldu. Eylül 2018'de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Eylül 2017'ye göre %85.2, Suriye ortak sermayesi ise %144.7 arttı. Eylül 2018'de yabancı ortak sermayeli kurulan bin 377 şirketin, 163'ü, bir başka deyişle %11.8'i Suriye ortak sermayeli şirket oldu. Eylül 2018'de Mersin'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yarısından fazlası Suriye ortak sermayeli şirketler oldu.

KİLİS BİRİNCİ SIRADA

Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketler, Eylül 2018'de en çok “toptan ticaret” sektöründe kuruldu. Türkiye'de kurulan şirketlerin %16.1'i yabancı ortak sermayeli şirketler oldu. Bu oran iller bazında incelendiğinde ise %57.9 ile Kilis birinci oldu. Kilis'i %39.2 ile Hatay, %34.1 ile Mersin ve %26.3 ile Gaziantep takip etti.

Genel olarak bakıldığında ise, Türkiye'de, Eylül 2018'de yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Eylül 2017'ye kıyasla %154.5; Ağustos 2018'e göre %16.7 artış gösterdi. Yabancı ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 4 milyar TL (%91.4) azalırken, geçen aya göre 70 milyon TL(%23.4) arttı.