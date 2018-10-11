Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor

Süper Lig'de 9'uncu hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor'da hedef 3 puan.

Süper Lig'de 9'uncu haftaya girilirken Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'ye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor deplasmanından 4-4'lük skorla dönen kırmızı-beyazlılar, ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor. Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, bugünkü antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Lige verilen Milli Takım arasını iyi değerlendirdiklerini belirten başarılı hoca, Fenerbahçe'yi sahalarında yenerek Sivasspor'un gerçek gücünü göstermek istediklerini söyledi. Son haftalarda oynadıkları futboldan memnun olduklarını kaydeden Tuna, Fenerbahçe karşısında sezonun en iyi futbolunu oynayacaklarını ifade etti.

MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK

Kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi futbol oynadığını ve lige değer kattığını dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da futbol anlayışı olarak o maçta da sezonun ve ligin en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele tabii ki her zaman sonuç, sonucu aldığınızda oynadığınız oyunun değeri oluyor. Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe bu arayı iyi değerlendirip durumu artıya çevirmek isteyecektir. Çünkü puan olarak bizim gerimizde. İçeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu Fenerbahçe maçında da değerlendirmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde mücadele edip sonucu alacak bir takımı sahada göreceğimizden eminim."

Teknik direktör Tamer Tuna, dünyaca ünlü futbolcuları Robinho'nun adının Brezilya Milli Takımı ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise Robinho'nun yıldız bir oyuncu olduğunu, bu durumun kendilerini gururlandıracağını vurguladı.

Antrenman 

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman taktik çalışma ile devam etti.

Sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
İstanbul Şirinevler'de okul yangını
Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış
Fransa'da solaryumun yasaklanması istendi
Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgada kan döküldü
Geneleve mahkeme kararıyla kayyum atandı
İhraç edilen Rockçı İmam'dan Diyanet'e bütçe sorusu
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
İstanbul Şirinevler'de okul yangını
İstanbul Şirinevler'de okul yangını
Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış
Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış
Fransa'da solaryumun yasaklanması istendi
Fransa'da solaryumun yasaklanması istendi
Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgada kan döküldü
Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgada kan döküldü
Geneleve mahkeme kararıyla kayyum atandı
Geneleve mahkeme kararıyla kayyum atandı
İhraç edilen Rockçı İmam'dan Diyanet'e bütçe sorusu
İhraç edilen Rockçı İmam'dan Diyanet'e bütçe sorusu
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
İzmir Adliyesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi
İzmir Adliyesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi
Arda Turan-Berkay kavgası mahkemeye taşındı
Arda Turan-Berkay kavgası mahkemeye taşındı
Mustafa Cengiz'den Gomis'e sert yanıt
Mustafa Cengiz'den Gomis'e sert yanıt

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık