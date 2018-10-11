Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor

Süper Lig'de 9'uncu haftaya girilirken Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'ye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor deplasmanından 4-4'lük skorla dönen kırmızı-beyazlılar, ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor. Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, bugünkü antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Lige verilen Milli Takım arasını iyi değerlendirdiklerini belirten başarılı hoca, Fenerbahçe'yi sahalarında yenerek Sivasspor'un gerçek gücünü göstermek istediklerini söyledi. Son haftalarda oynadıkları futboldan memnun olduklarını kaydeden Tuna, Fenerbahçe karşısında sezonun en iyi futbolunu oynayacaklarını ifade etti.

MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK

Kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi futbol oynadığını ve lige değer kattığını dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da futbol anlayışı olarak o maçta da sezonun ve ligin en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele tabii ki her zaman sonuç, sonucu aldığınızda oynadığınız oyunun değeri oluyor. Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe bu arayı iyi değerlendirip durumu artıya çevirmek isteyecektir. Çünkü puan olarak bizim gerimizde. İçeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu Fenerbahçe maçında da değerlendirmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde mücadele edip sonucu alacak bir takımı sahada göreceğimizden eminim."

Teknik direktör Tamer Tuna, dünyaca ünlü futbolcuları Robinho'nun adının Brezilya Milli Takımı ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise Robinho'nun yıldız bir oyuncu olduğunu, bu durumun kendilerini gururlandıracağını vurguladı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman taktik çalışma ile devam etti.

Sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.