Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak

Square Enix E3 2018 konferansında Tomb Raider serisinin yeni oyunu Shadow of the Tomb Raider için oynanış videosu paylaştı.

Sienmatik açılış ile başlayan videoda Lara'yı yine başı dertte görüyoruz. Bir uçak kazasından kurtulan Lara kendisi gece yarısı karanlığında askerlerle dolu bir ormanda buluyor.

14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan Shadow of the Tomb Raider'ın oynanış videosunu ve fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyin. Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemeli. Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda.



Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalın ve başarıya ulaşın – Hayatta kalmak için amansız ormanın ustası olun. Yarıklar ve derin tünel yapılarının olduğu su altındaki ortamları keşfedin.



Ormanla bütünleşin – Silah ve sayı olarak ondan üstünler. Lara ormanı kendi avantajına kullanmalı. Bir anda saldırıp jaguar gibi kaybolmalı, çamuru kamuflaj olarak kullanmalı ve karışıklık çıkarmak için düşmanlarına korku salmalı.



Karanlık ve acımasız mezarları keşfedin – Mezarlar hiç olmadığı kadar korkutucu, ulaşmak için özel teknikler gerekiyor, ulaştığınızda ise ölümcül bulmacalarla karşılaşacaksınız.



Yaşayan tarihi aralayın – Gizli bir şehri ve Tomb Raider oyunlarında şu ana kadarki en büyük merkez alanını keşfedin.